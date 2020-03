Memories of Mars da oggi su PC e console

505 Games e Limbic Entertainment hanno annunciato oggi il lancio multiformato di Memories of Mars – un survical game open world ambientato sullo sfondo delle attività di un futuristico sfruttamento minerario del Pianeta Rosso. Già disponibile in Accesso Anticipato su Steam, Memories of Mars fa oggi il suo debutto digitale su PlayStation 4, Xbox One e PC ad un eccezionale prezzo di €19.99. Ai giocatori che parteciperanno alla missione di lancio di Memories of Mars su PC e Xbox One è riservato un ulteriore sconto del 10% durante la prima settimana di lancio.

La vicenda è collocata 100 anni nel futuro, quando il sogno di colonizzare Marte si è già dimostrato impossibile da realizzare. I giocatori interpretano il ruolo di cloni degli esploratori che li hanno preceduti; recentemente risvegliatisi non potranno che provare a sopravvivere nelle sterili terre desolate di Marte. Dovranno esplorare l’inospitale territorio marziano e costruire una base abitabile, combattendo contro una varietà di pericoli tra cui strani nemici, le condizioni estreme del pianeta e gli altri temibili cloni che abitano il luogo. A loro spetterà anche il compito di scoprire gli eventi che hanno portato all’abbandono del Pianeta Rosso, nella speranza di poter rispondere a un’unica, fondamentale domanda: esiete una via di fuga?

Con un PEGI 12, Memories of Mars è disponibile in formato digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam a €19.99.