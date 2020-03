DOOM Eternal: pubblicato il trailer di lancio

DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia e, per festeggiare l’evento, Bethesda ha pubblicato il Trailer ufficiale di lancio in tutto il suo più brutale splendore.

Premiato come miglior gioco PC e miglior gioco d’azione all’E3 2019, DOOM Eternal sarà disponibile dal prossimo 20 marzo 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà in un secondo momento.