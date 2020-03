LEGO sigla una parntership con Nintendo

LEGO ha appena annunciato una prossima collaborazione con Nintendo per creare un’innovativa linea LEGO basata sulla serie Super Mario.

I nuovi prodotti LEGO permetteranno alle persone di costruire e vivere il mondo giocoso di Super Mario come mai prima d’ora. Utilizzando la nuova tecnologia sviluppata insieme da Nintendo e LEGO Group, la nuova linea di prodotti presenta una figura LEGO di Super Mario interattiva che raccoglie monete in livelli di gioco reali, creati con i mattoncini LEGO. Non si tratta né di un videogioco né di un tradizionale set di mattoncini, ma una nuova esperienza che dà vita a Super Mario nel mondo fisico LEGO.