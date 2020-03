eFootball PES 2020: Il 30 Aprile sarà disponibile l’aggiornamento UEFA EURO 2020

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che l’atteso contenuto digitale scaricabile dedicato a UEFA EURO 2020 sarà disponibile gratis per i giocatori di eFootball PES 2020 dal 30 aprile. eFootball PES 2020 è il Videogioco Ufficiale del Torneo UEFA EURO 2020 e questo DLC includerà tutte le 55 nazionali UEFA, le nuove divise di gioco e le rose complete dei giocatori. Grazie a questo aggiornamento i videogiocatori potranno mettersi alla prova, già dal 30 aprile, nel Torneo UEFA EURO 2020 prima del calcio di inizio del 12 giugno.

KONAMI ha rivelato che l’aggiornamento includerà anche le riproduzioni perfette del Wembley Stadium, l’iconica arena dove si giocherà la finale di UEFA EURO 2020 , e dello Stadio di San Pietroburgo.

Ulteriori contenuti di gioco dedicati agli Europei di Calcio verranno aggiunti a eFootball PES 2020:

Il pallone ufficiale di UEFA EURO 2020 dal 30 aprile, il pallone ufficiale della finale sarà disponibile a giugno

I giocatori in evidenza di UEFA EURO 2020 saranno disponibili in myClub nel corso del torneo

Una serie di match a tema UEFA EURO 2020 si disputeranno durante lo svolgimento della competizione, I videogiocatori potranno scegliere quale nazione rappresentare per sfidarsi in partite online

Il “Team of the Tournament” ufficiale di UEFA EURO 2020 verrà reso disponibile in myClub una volta conclusa la competizione

Il DLC UEFA EURO 2020™ sarà disponibile per il download gratuito per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC Steam dal 30 aprile. Un’edizione fisica limitata di eFootball PES 2020 per PS4 con una nuova copertina dedicata UEFA EURO 2020™ sarà disponibile nei migliori negozi di videogiochi.

Masami Saso, Presidente di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “La nostra forte partnership con l’UEFA prosegue con l’attesissimo lancio dell’aggiornamento dedicato a UEFA EURO 2020 per eFootball PES 2020. Siamo molto orgogliosi di quanto abbiamo realizzato insieme all’UEFA e tutte le 55 associazioni calcistiche internazionali per fornire ai nostri fan la più divertente e autentica esperienza di gioco legata ai Campionati Europei di Calcio possibile”