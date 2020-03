Gamera Interactive da il via a una raccolta fondi per aiutare gli ospedali italiani

Attraverso le pagine del profilo Facebook di Gamera Interactive apprendiamo l’inizio di una interessante campagna di raccolta fondi a favore degli ospedali italiani che, in questo momento, stanno fronteggiando la dura battaglia al COVID-19.

Ecco il messaggio tradotto in italiano:

Ciao amici devs italiani! Con alcuni amici di Steam che abbiamo appena contattato, stiamo cercando di organizzare una vendita Flash per aiutare gli ospedali italiani a gestire il COVID-19. Se pensi di poter aiutare, queste sono le semplici regole da seguire: – Il gioco deve avere almeno il 50% di sconto – tutti i soldi (100%) provenienti dalle vendite speciali vanno in uno degli ospedali suggeriti (idealmente Spallanzani e Sacco) Spero che Valve possa aiutarci a creare qualcosa del genere! Spargi la voce per favore e se sei interessato, inviaci una riga a albertoATgameragames.net Ciao!