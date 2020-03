THQ Nordic crea un meme scherzoso per l’E3 cancellato

Dopo la conferma della cancellazione dell’E3 2020 e l’annuncio di eventi streaming da parte di Ubisoft e Microsoft, THQ Nordic ci scherza su con un meme pubblicato su Twitter.

In questo meme, come potrete vedere in calce alla notizia, si fa riferimento alla serie tv The Flash dove Grant Gustin, ossia Barry Allen, fa una foto irriverente dinanzi alla tomba di Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell. Solo che questa volta i protagonisti sono gli annunci dell’E3 e THQ Nordic.