La nuova espansione di Two Point Hospital disponibile dal 18 marzo

SEGA Europe Ltd. e Two Point Studios Ltd. hanno annunciato che la nuova espansione di Two Point Hospital, “Evviva l’ambiente”, sarà disponibile su Steam dal 18 marzo 2020 al prezzo di 8,99 €. È già possibile pre-acquistarla a un prezzo speciale scontato del 10% fino al 25 marzo 2020.

In Two Point Hospital – Evviva l’ambiente sarà possibile esplorare tre nuove regioni, ognuna delle quali ha le sue caratteristiche uniche. Il compito dei giocatori sarà di rendere la contea di Two Point un luogo ancora più bello e sostenibile in cui vivere, contribuendo con la ricerca di 35 nuove bizzarre malattie (di cui 9 con visibili), come dita verdi e rapulite, e provando nuove fantastiche sale per trattamenti in un percorso verso il successo ecosostenibile.

Per tutti i nuovi giocatori, il bundle “Complete Your Set” è in offerta su Steam, e permette di acquistare il gioco base completo dei precedenti DLC, Bigfoot, Pebberley Island e Incontri ravvicinati a un prezzo scontato del 10%, dall’11 al 31 marzo 2020. I giocatori potranno acquistare anche il pacchetto oggetti mostra d’arte dal 18 marzo al prezzo di 3,99 €, che include 30 oggetti di gioco. Two Point Hospital – Evviva l’ambiente sarà disponibile solo su Steam.