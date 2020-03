The Witcher 4? A lavoro dopo Cyberpunk 2077!

Adam Kiciński, presidente della compagnia CD Projekt Red, ha rivelato a un gruppo di giornalisti che il quarto capitolo della serie The Witcher arriverà dopo aver concluso lo sviluppo di Cyberpunk 2077, anche se non sarà un vero e proprio The Witcher 4.

Il presidente della compagnia ha riferito che l’idea di base è già pronta ma non può ancora lavorarci come si deve per mancanza di personale, impegnato già in Cyberpunk 2077, e che le console sulle quali potremo giocarci saranno quelle della prossima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X.