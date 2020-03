L’E3 2020 è stato ufficialmente cancellato

Dopo i rumor circolati nelle prime ore della giornata, ESA ha annunciato ufficialmente che l’edizione 2020 dell’E3 è stata ufficialmente cancellata dopo un’attenta consultazione con tutte le compagnie che avrebbero preso parte all’evento. ESA ha garantito inoltre che saranno garantiti i rimborsi a coloro che avevano già proceduto con l’acquisto dei biglietti della celeberrima fiera.

Sembra in ogni caso che ESA sia a lavoro per la creazione di un’esperienza online per permettere alle varie aziende di fare i propri annunci e mostrare tutte le novità che, solitamente, venivano mostrate durante la celeberrima fiera.