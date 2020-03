Saints Row: The Third – Remastered in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One?

Attraverso un tweet pubblicato sul profilo ufficiale di Gematsu, apprendiamo che il noto negozio online Gamefly ha inserito in catalogo una versione per PlayStation 4 e Xbox One di Saints Row: The Third – Remastered. Stando a quanto rivelato da GameFly il gioco dovrebbe essere disponibile a partire dal 7 maggio 2020. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo del titolo.