Adam’s Venture: Origins arriva anche su Switch

Oggi SOEDESCO ha annunciato il rilascio della versione per Nintendo Switch del gioco d’avventura Adam’s Venture: Origins. Il titolo, già pubblicato su Playstation®4, Xbox One e Steam, approda su Nintendo Switch in versione sia digitale che fisica.

Viaggia per tutto il mondo

In Adam’s Venture: Origins, il giocatore s’immerge in un’avventura che non conosce confini. Mentre è impegnato nella risoluzione di intricati rompicapi e nella scoperta di indizi, diventa parte di una storia permeata di misteri ed enigmi. Nell’intento di svelare i segreti dell’Eden, il giocatore esplora nel dettaglio l’Europa e il Medio Oriente e raggiunge nuove aree arrampicandosi e oscillando in ambienti colmi d’avventura. Lungo il suo cammino, deve sventare i piani oscuri della malvagia Clairvaux Corporation. Adam’s Venture: Origins propone un’avventurosa storia per tutte le famiglie ricca di puzzle e di sfide da superare.