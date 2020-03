È mistero sulla demo di Iron Man VR: uscita in Giappone senza ufficialità

È mistero sulla demo di Iron Man VR: uscita in Giappone senza ufficialità

By Andrea Megazzini

La demo del nuovo gioco per Playstation VR sarebbe uscita in Giappone senza alcun annuncio ufficiale né da parte di Sony, né da parte dello sviluppatore.

Si avvicina la data di uscita del gioco più atteso per Playstation VR. Stiamo parlando ovviamente di Iron Man VR, il gioco nel quale potremo impersonarci con Tony Stark ed entrare nella sua incredibile armatura, in uscita il 15 Maggio 2020.

È un giallo però l’uscita, nella sola area geografica giapponese, della demo ufficiale del gioco. La segnalazione sarebbe partita dall’account Twitter @PSNRelease, un bot che segue ogni gioco o demo aggiunti al Playstation Store, che avrebbe segnalato proprio l’aggiunta di una demo di Marvel’s Iron Man VR in Giappone.

Il tutto senza che, tuttavia, sia stato dichiarato nulla di ufficiale, né da parte di Sony Interactive Entertainment né da parte di Camouflaj, sviluppatore del gioco. Per ora le uniche news ufficiali pervenute dalle due case di produzione sono riguardanti solamente la fisionomia del gioco, che sappiamo essere un action-adventure nel quale ci confronteremo con un nemico che tenterà di distruggere la Stark Industries.

Non ci resta che attendere dunque per fare luce sulla vicenda e per poter provare da vicino le capacità di questa nuova avventura, che promette davvero grandi cose.