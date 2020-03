RDR 2 in sconto su PS Store: ecco la promozione della settimana!

Red Dead Redemption 2 è lo sconto della settimana su PS Store: disponibile a partire da 27,99€.

Eccoci arrivati all’immancabile appuntamento con lo sconto della settimana sul PlayStation Store, che da oggi propone un gioco davvero imperdibile ad una cifra molto contenuta. Stiamo parlando di Red Dead Redemprion 2, il capolavoro di Rockstar Games, che ha portato l’avventura stile western all’apice della sua bellezza, proponendo ambientazione e trama da lasciare letteralmente a bocca aperta i giocatori. Il tutto unito ad una grafica davvero incredibile e ad un’esperienza online, che se pur dibattuta da tempo, vi fornirà ore ed ore di divertimento.

RDR 2 viene proposto in due varianti sul PS Store:

Edizione standard : gioco base -> 27,99€ (anziché 69,99€)

: gioco base -> (anziché 69,99€) Special edition : gioco base + Missioni Rapina in banca e Nascondiglio + Purosangue inglese, nero pomellato (cavallo) + Talismano e amuleto bonus + Potenziamenti, denaro bonus e sconti + Abiti da pistolero del Nuevo Paraiso -> 33,99€ (anziché 84,99€)

Un’offerta davvero imperdibile per chi non ha mai provato questo capolavoro acclamassimo dalla critica che si pone come presule del primo capitolo, sempre targato Rockstar Games. Nei panni del pistolero Arthur Morgan avrete la possibilità di vivere i vari eventi della banda di Dutch Van Der Linde attraversando una mappa davvero enorme e ricca di avventure. Inoltre le tante missioni secondarie non faranno certo mancare il divertimento, permettendo di mantenere il gioco sempre vivo e ricco di cose da fare e da scoprire.

Per maggiori dettagli su Red Dead Redemption 2 vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco che potrete trovare cliccando qui.