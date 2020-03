Nintendo Switch Lite: ecco quando arriverà in Italia la versione Corallo

Dopo essere stata rilasciata in Giappone il 7 aprile 2020, ecco che arriva la data di arrivo per il mercato europeo, e quindi anche da noi, della nuova Nintendo Switch Lite versione Corallo.

La nuova versione della console sarà disponibile nei negozi a partire dal 24 aprile 2020

Nintendo Switch Lite in versione Corallo sarà dunque disponibile in Europa il 24 aprile 2020, presumibilmente allo stesso prezzo standard previsto per le altre versioni, ovvero 219 euro (salvo ovvie riduzioni di prezzo come si sono viste di frequente in questi mesi).