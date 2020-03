I requisiti della versione PC di Doom Eternal sono stati aggiornati

Alcune ore fa Bethesda ha aggiornato le specifiche tecniche necessarie per giocare a Doom Eternal per renderlo accessibile a un maggior numero di utenti. Stando a quanto rivelato dal publisher, infatti, una NVIDIA GTX 970 consentirà agli utenti di giocatore a 1080p e 60fps, mentre invece NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (6GB) or AMD Radeon RX Vega56 (8GB) consentiranno di giocare a 1440p e 60fps.

Ultra-Nightmare Specs (2160p / 60 FPS / Ultra-Nightmare Settings) OR (1440p / 120 FPS / Ultra-Nightmare Settings)

64-bit Windows 10

Intel Core i9-9900K or better, or AMD Ryzen 7 3700X or better

16GB System RAM

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11GB)

50 GB hard drive space

Requisiti consigliati (1440p / 60 FPS / High Quality Settings)

64-bit Windows 10

Intel Core i7-6700K or better, or AMD Ryzen 7 1800X or better

8GB System RAM

NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (6GB) or AMD Radeon RX Vega56 (8GB)

50 GB hard drive space

Requisiti consigliati (1080p / 60 FPS / High Quality Settings)

(1080p/ 60 FPS / High Quality Settings) NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB)

AMD RX 480 (8GB) Note : On GTX 970 only — set Texture Quality to Medium

Requisiti minimi (1080p / 60 FPS / Low Quality Settings)