Epic Games Store, aggiunta la Lista dei Desideri

L’Epic Games Store si aggiorna con una nuova funzione che mancava nonostante sia una di quelle base per gli altri siti, ovvero la Lista dei Desideri.

Proprio come suggerisce il nome, anche se fatico a pensare che ormai ci sia ancora qualcuno che non la conosca, tramite la lista dei desideri possiamo creare un elenco di giochi che ci piacerebbe avere una volta che avremo la cifra necessaria per acquistarlo o per inserirci quei titoli di cui aspettiamo uno sconto decisamente conveniente per acquistarlo senza alcun indugio.

Per inserire un titolo nella lista dei desideri basta solo cliccare sul pulsante a forma di cuore accanto al pulsante di acquisto e il gioco è fatto! Semplice, no?