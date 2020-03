Call of Duty: Warzone disponibile da ora

Attraverso le pagine di un comunicato stampa Activision, Infinity Ward e Raven Software hanno annunciato la disponibilità, a partire da questo momento, di Call of Duty: Warzone. Ecco il comunicato qui di seguito.

“Benvenuti in Warzone, una nuova, rivoluzionaria esperienza di Call of Duty®. Free to play per tutti, Call of Duty: Warzone è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation® 4, Xbox One e PC. Warzone è un’esperienza completamente nuova dal mondo di Call of Duty®: Modern Warfare®, in cui fino a 150 giocatori possono fare squadra con i propri amici e scendere nella città immaginaria di Verdansk, un’enorme arena di combattimento online ricca di azione e divertimento senza fine. Al lancio, i giocatori si uniranno e combatteranno in trio in due epiche modalità: una nuova versione della celebre Battle Royale survival con modalità di gioco nuove e innovative e una nuovissima modalità originale chiamata Malloppo, dove le squadre si sfidano per raccogliere più denaro nella partita.

Pubblicato da Activision e sviluppato da Infinity Ward e Raven Software, Call of Duty: Warzone è gratuito per tutti da scaricare e giocare. La versione completa di Call of Duty: Modern Warfare non è richiesta per giocare a Warzone.

“Call of Duty rimane uno dei franchise di intrattenimento di maggior successo di tutti i tempi”, ha dichiarato Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard. “Con Warzone stiamo permettendo ai giocatori di tutto il mondo di provare gratuitamente il divertimento di Call of Duty.”

“Warzone è più di una nuova era per Call of Duty, rappresenta un punto di svolta per giocatori e fan. Stiamo offrendo due incredibili modalità di gioco in questo enorme mondo che porta l’esperienza a un nuovo livello”, ha affermato Byron Beede, Executive Vice President e General Manager di Activision. “I team di Infinity Ward e Raven Software hanno creato un’esperienza straordinaria e free to play, accessibile a tutti, in cui cimentarsi e divertirsi. Ci sono moltissimi contenuti ed eventi live in programma che continueranno a sorprendere i fan e a fargli provare nuove emozioni.”

“Warzone è una gigantesca arena per il combattimento e l’avventura su vasta scala, con il caratteristico gameplay di Call of Duty con nuovi e divertenti modi di giocare e vincere”, ha affermato Patrick Kelly, Co-Studio Head and Creative Director di Infinity Ward. “Siamo orgogliosi dell’universo Modern Warfare che abbiamo creato e del gigantesco mondo di Warzone che offre un’esperienza senza soluzione di continuità che può essere scaricata gratuitamente da tutti e giocata con gli amici. Questo è solo l’inizio, non vediamo l’ora di iniziare questo viaggio con i fan”.

“Warzone è stato sviluppato pensando a tutti gli stili di gioco e ai livelli di abilità, quindi non importa come tu voglia giocare, c’è qualcosa di divertente per tutti”, ha dichiarato Ryan Burnett, Senior Executive Producer di Raven Software. “Warzone unisce la community con il supporto crossplay e la progressione unificata condivisa con Modern Warfare, che è qualcosa di cui il team è molto orgoglioso. È stata un percorso divertente e non vediamo l’ora che tutti i giocatori vivano l’azione di persona”.

Nella modalità Battle Royale di Warzone, lanciati nell’enorme mondo di Verdansk con 150 giocatori divisi in squadre da tre e combatti per essere l’ultimo sopravvissuto in un colossale scontro a fuoco. In questa Battle Royale ridefinita, i giocatori di tutti i livelli e con tutti gli stili di gioco troveranno nuovi modi di giocare ed essere premiati nella modalità sopravvivenza.

I giocatori possono raccogliere denaro durante il gioco per acquistare equipaggiamenti, potenziamenti da campo, serie di uccisioni o gettoni per resuscitare i compagni di squadra caduti, presso le stazioni di acquisto situate in tutta la mappa per cambiare il corso della guerra.

Le squadre possono accettare contratti, intraprendere mini-missioni opzionali durante la partita situate in tutta la mappa che offrono ricompense epiche al loro completamento, tra cui un bottino raro, denaro nel gioco, PE e PE Armi per aiutare la squadra ad avere la meglio sulla concorrenza.

Se si cade in una partita, non significa che si è fuori dai giochi. Nella Battle Royale di Warzone , ci sono diversi modi in cui i giocatori possono tornare sul campo di battaglia: Il Gulag è un modo tutto nuovo di guadagnare una seconda possibilità di sopravvivenza nella Battle Royale. Dopo essere stati eliminati, i giocatori verranno portati nel Gulag per affrontare un altro giocatore caduto in uno scontro a fuoco in cui il vincitore avrà una possibilità di tornare nuovamente nella partita. Inoltre, i giocatori possono guadagnare denaro sufficiente nel gioco per acquistare un kit per tornare in vita guarendo sé stessi dopo essere stati abbattuti da un avversario. I giocatori possono anche riportare in vita i compagni di squadra caduti guadagnando abbastanza denaro durante la partita in modo da acquistare un riscatto per un membro del team nelle stazioni di acquisto sparse sulla mappa.

Warzone presenta anche la nuovissima modalità di combattimento su larga scala Malloppo, in cui la libertà e la varietà di gameplay della Battle Royale incontra l’azione frenetica di Call of Duty.

In Malloppo, le squadre si lanciano in una gara ricca di azione per raccogliere quanto più denaro possibile nel gioco, facendo razzia dele casse di rifornimento, eliminando gli avversari, completando i contratti o controllando le posizioni fondamentali dei depositi di contanti in tutta la mappa.

Ogni giocatore riceve respawn illimitati, i propri loadout personali, le serie di uccisioni e altro ancora, mentre utilizzano strategie di squadra multiple per proteggere e accrescere la propria raccolta di denaro nel gioco.

Esistono diversi modi di ottenere la vittoria, creando un’infinità di momenti epici e adottando approcci creativi per vincere questa gara sul campo di battaglia.

Call of Duty: Warzone supporta il crossplay e presenta una progressione unificata in Call of Duty: Modern Warfare. Per i giocatori che possiedono già la versione completa di Modern Warfare, tutti i contenuti già guadagnati – inclusi gli oggetti del Battle Pass, Operatori, armi e oggetti di personalizzazione – verranno trasferiti su Warzone e tutti gli avanzamenti guadagnati in Warzoneverranno conteggiati nella progressione complessiva di Modern Warfare. Per i giocatori che non possiedono la versione completa di Modern Warfare, tutti i progressi e gli oggetti che guadagnati in Warzone saranno ricompensati in Modern Warfare, nel caso in cui decidessero di acquistarlo.

Warzone condivide lo stesso negozio di oggetti e il sistema Battle Pass di Modern Warfare che include un nuovo operatore, armi, progetti armi, skin operatore, gettoni XP e molto altro. Il sistema Battle Pass consente ai giocatori di sbloccare due nuove armi funzionali gratuite, fino a 300 punti COD, schede telefoniche e molto altro semplicemente giocando. Coloro che vogliono portare il loro gioco a un livello completamente nuovo possono acquistare il Battle Pass della seconda stagione per 1.000 punti Call of Duty per avere accesso e sbloccare fino a 100 livelli di nuovi contenuti, con lo sblocco immediato dell’iconico operatore delle forze speciali, il tenente Simon “Ghost” Riley.

Anche il Defender Pack di Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) è tornato nel Call of Duty Store per un periodo di tempo limitato e comprende undici oggetti digitali nel gioco, tra cui la variante estetica della pistola Defender, una mimetica per armi e un orologio. Il 100% dei proventi netti di Activision ricevuti dal Pack va direttamente alla Call of Duty Endowment, un’organizzazione no profit che aiuta i veterani negli Stati Uniti e nel Regno Unito a trovare lavori civili di alta qualità.

Per le informazioni più aggiornate su Call of Duty: Warzone, consulta il blog Activision all’indirizzo https://blog.activision.com/call-of-duty.

Sviluppato da Infinity Ward e Raven Software, Call of Duty: Warzone è ora disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per i giocatori che possiedono già la versione completa di Call of Duty: Modern Warfare, Warzone diventa automaticamente parte dell’esperienza di gioco ed è disponibile adesso. La versione PC completamente ottimizzata, sviluppata in collaborazione con Beenox, è disponibile esclusivamente su Blizzard Battle.net®, la piattaforma di gioco online di Blizzard Entertainment. Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare sono pubblicati da Activision, una consociata interamente controllata di Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) con supporto aggiuntivo allo sviluppo di Activision Shanghai, Beenox, High-Moon Studios e Sledgehammer Games.”