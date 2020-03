Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Operation Void Edge è ora disponibile

Ubisoft annuncia che Operation Void Edge, la prima stagione dell’Anno 5 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC, tra cui UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows PC. Operation Void Edge include due nuovi operatori, l’olandese Iana e il giordano Oryx, oltre a una mappa Oregon completamente rinnovata per migliorarne giocabilità ed estetica, in aggiunta a molti altri miglioramenti. Infine, Ash ottiene un set completo di Lara Croft, basato sulla celebre eroina della serie Tomb Raider.

Gli acquirenti del Pass Anno 5 possono usare i nuovi operatori immediatamente, mentre gli altri giocatori potranno sbloccarli a partire dal 17 marzo usando i propri punti Fama o Crediti R6. I nuovi contenuti aggiuntivi stagionali, tra cui la rinnovata mappa Oregon, sono invece disponibili gratuitamente per tutti i giocatori.

In Operation Void Edge, i giocatori troveranno due nuovi operatori:

Iana è una nuova attaccante proveniente dai Paesi Bassi, che utilizza il Replicatore Gemini, una copia olografica di se stessa comandata da remoto. Una volta attivata, può sfruttarla per effettuare una ricognizione senza conseguenze. Può muoversi e produrre suoni come lei, ma non può sparare, sferrare attacchi corpo a corpo o usare gadget secondari. Il Replicatore ha un tempo limite, ma è possibile lasciarlo in qualsiasi momento. Se il Gemini viene individuato e distrutto da un difensore, può aiutare Iana a dedurre la posizione della minaccia, ma darà ai suoi avversari alcuni secondi preziosi per potersi riposizionare.

Oryx è un nuovo difensore dalla Giordania che usa lo Scatto Remah. La sua velocità gli consente di pattugliare con efficienza e coprire brevi distanze con estrema rapidità. Può anche essere usato per stendere i nemici o sfondare pareti distruttibili, creando una vasta apertura, ma in tal caso Oryx perderà salute. Inoltre, Oryx ha la capacità unica di interagire con i portelli sfondati. Può arrampicarsi per una rapida rotazione, oppure può appendersi al bordo per sbirciare o attendere il momento ideale per salire. Mentre è appeso, Oryx può anche scegliere di farsi cadere, se arrampicarsi è troppo pericoloso.

Continua anche l’offerta di mappe completamente rinnovate e con Operation Void Edge, è il turno della mappa Oregon. Oltre a un aspetto completamente aggiornato, ora la maggior parte delle aree è più aperta e strutturata. Inoltre, la grande torre si collega direttamente alla cucina, mentre una nuova area nel seminterrato porta al primo piano. Alcune porte possono anche essere rimosse.

Operation Void Edge include diversi aggiornamenti, tra cui:

Consistenza dei detriti delle barricate: rompendo parzialmente una barricata con un’arma o un combattimento corpo a corpo ora darà vita a detriti ancora più piccoli.

Generazione del drone degli aggressori: ora il drone si genera sempre nello stesso lato dell’edificio da cui il giocatore ha scelto di generare il proprio Operatore.

Modifiche all’Hub dei giocatori: la sezione Gioco è stata completamente rinnovata.

Modifiche a Lesion e Twitch: Lesion non potrà più visualizzare le sue mine GU attraverso gli ostacoli e quando un operatore avversario calpesta una GU, non ci sarà più alcun danno iniziale. Tuttavia, il danno di ogni punta è stato aumentato da 4 a 6. Per quanto riguarda Twitch, ora il suo Drone stordente inizierà con tre colpi, ma avrà un tempo di ricarica. Il suo potere di fuoco è stato ridotto a 1 punto di danno.

Prezzo degli operatori ridotto: i prezzi di Mira e Jackal saranno rispettivamente 10.000 punti Fama o 240 crediti R6, Lion e Finka passano a 15.000 punti Fama o 350 crediti R6, mentre Mozzie e Gridlock passeranno a 20.000 punti Fama o 480 crediti R6.

Skin per le armi di Void Edge: per questa stagione saranno disponibili tre nuove skin per le armi stagionali, ciascuna dotata di un proprio stile. La prima sarà l’elegante Saber Carbe, la seconda, la vivace Clog Dance, e, infine, la colorata River Scale.

Year 5 Pass: l’Year Pass include l’accesso a sei nuovi operatori dell’Year 5 e sei nuovi uniformi e copricapi esclusivi. I giocatori otterranno anche gli stessi benefici VIP come sempre. Come regalo di ringraziamento ai possessori dell’Year 4 Pass, che rinnova tale Pass per l’Anno 5, riceveranno altri 600 crediti R6, oltre a 2 pacchetti leggendari e 3 pacchetti alpha epici.

Infine, è stato aggiunto anche un nuovo set élite per Ash: Tomb Raider. Ash assumerà l’identità di Lara Croft e si comporterà di conseguenza, gettandosi a capofitto nel pericolo per una causa più grande. Esplora ogni angolo di tutte le mappe con l’uniforme, il copricapo, l’animazione della vittoria, i gadget e le skin per le armi di Lara Croft nel nuovo set élite per Ash.