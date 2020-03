La missione “Terror Lab” in arrivo su Zombie Army 4

Lo sparatutto di Rebellion è pronto a invocare la sua nuova campagna in tre parti, HELL CULT. La prima missione, TERROR LAB, è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Tu e i tuoi compagni dovete infiltrarvi in uno strano laboratorio, aprirvi la strada attraverso ricercatori zombificati e scoprire il motivo per cui i morti continuano a risorgere…

A partire da oggi sono disponibili anche l’American Sea Captain Character, il PPSH Submachine Gun Bundle, il M1 Semi-auto Carbine Bundle, le Molten Lava Weapon Skins e il Classic Boris Outfit. E la missione Undead Wood Horde è GRATUITA per tutti ed è disponibile da oggi.

REBELLION PRESENTA LA ROADMADP DELLA SEASON ONE!

Quelle terrificanti carcasse di Rebellion hanno anche sollevato il coperchio della bara mostrando così tutti i contenuti della Season 1 di Zombie Army 4, tra cui nuovi personaggi, weapon bundles, weapon skins e outfit per i personaggi, nonché le Parti 2 e 3 della mini-campagna HELL CULT.

Infine, Rebellion pubblicherà anche una nuova modalità GRATUITA, due mappe GRATUITE in Horde Mode e un ulteriore livello di difficoltà GRATUITO, tutto durante la Season 1!

Il Season 1 Pass di Zombie Army 4 offre l’accesso a TUTTI i contenuti della Season 1. È disponibile per l’acquisto ora ed è anche incluso in Zombie Army 4: Super Deluxe Edition. Il contenuto è disponibile per l’acquisto singolarmente.