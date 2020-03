Google Stadia Pro: tre mesi gratis ai possessori di Chromecast Ultra

Buone notizie per i possessori di Chromecast Ultra: 3 mesi gratis di Stadia Pro. Ecco come riceverli.

Google decide di premiare i suoi clienti, o almeno quelli che hanno scelto di investire il proprio denaro nell’acquisto della tecnologia migliore. Infatti, i possessori di Chromecast Ultra, il più potente tra i Chromecast (prezzo di listino 79 euro), avranno in regalo ben 3 mesi di Google Stadia Pro.

Per ricevere il regalo è necessario abilitare la ricezione delle mail promozionali, da parte di google, sul proprio account. Se poi non volete essere “disturbati” dalla ricezione delle mail da parte Big G, basterà disattivarle in un secondo momento. Tuttavia un regalo del genere è da non perdere per poter giocare con la grafica fino a 4k.

Vi ricordiamo, inoltre, che i giochi di questo mese gratuiti prevedono: Grid (con una modalità esclusiva per Stadia non presente su console e PC), SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest Hand of Gilgamech.