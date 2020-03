Project xCloud: il nuovo aggiornamento permette di lanciare i giochi dal trailer

Da oggi su Project xCloud si potrà accedere ai giochi direttamente dalla visione del trailer, per iniziare l’avventura che ci ha saputo colpire nella sua presentazione.

Project xCloud si aggiorna con una funzione davvero molto interessante. Come annunciato dal blogger Larry “Major Nelson” Hryb, attraverso il suo stesso blog, Microsoft avrebbe infatti pensato di permettere ai giocatori del suo servizio streaming di accedere ai giochi disponibili in catalogo direttamente dalla visione del trailer di presentazione.

Infatti all’apertura dell’app, sarà possibile visualizzare alcuni trailer dei giochi selezionati da Microsoft e messi in evidenza nella pagina principale. Se sceglieremo di visualizzarli, e se ci intrigheranno, potremo infatti decidere di lanciare il gioco direttamente dalla visione del trailer. Microsoft, in ogni caso, ha già annunciato che questa scelta dovrebbe entrare in pianta stabile a far parte di Project xCloud e che i giochi c.d. “in evidenza” cambieranno di giorno in giorno.

Nel frattempo si attendono sempre le due novità più importanti che Microsoft dovrebbe comunicare a breve: la possibilità di riprodurre giochi per PC e la possibilità di fruire del servizio anche su dispostivi IOS. Continuate a leggerci per ulteriori news.