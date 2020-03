Call of Duty: Warzone, ecco quanto pesa

By Domenico Coscione

Dopo essere stato presentato tramite un trailer sul canale YouTube, che potete vedere qui in calce alla notizia, è stato svelato il peso di Call Of Duty: Warzone, la modalità battle royale del nuovo Modern Warfare.

Se avete già installato l’ultimo COD il peso sarà solo di 18 o 22 GB, mentre se bisogna installarlo da zero Warzone occuperà 83 o 101 GB sul nostro hard disk.

Vogliamo ricordarvi che Call Of Duty: Warzone è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.