Pokémon Coco: chi prenota il biglietto del film riceverà due mostriciattoli per Pokémon Spada & Scudo

Nintendo ha annunciato che chiunque prenoti un biglietto per il film Pokémon Coco, il ventitreesimo film dei mostriciattoli tascabili, riceverà in regalo due dei Pokémon protagonisti di questa pellicola per le loro versioni di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Purtroppo, per ora, questa promozione è riservata solo al Giappone.

I due protagonisti di questa promozione sono un Celebi in versione Shiny e Zarude, il nuovo mostriciattolo presentato un po’ di tempo fa. A partire dal 17 aprile 2020 potranno scaricare il primo della lista mentre a partire dal 15 giugno 2020 invece verrà regalato invece il nuovo Pokémon di ottava generazione.

Vogliamo ricordarvi che il film Pokémon Coco arriverà nelle sale giapponesi il 10 luglio 2020, ma non si sa ancora se arriverà anche nelle nostre sale.