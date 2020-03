Reggie Fils-Aimé entra nel consiglio d’amministrazione di Gamestop

Gamestop, la famosa azienda americana che vende giochi in tutto il mondo, ha annunciato da poco di aver assunto e fatto entrare nel consiglio di amministrazione Reggie Fils-Aimé, lo storico ex presidente di Nintendo of America, per avvalersi del suo aiuto così da risollevare le sorti della compagnia.

Dopo essere successo a Satoru Iwata, un altro storico presidente di Nintendo, ha lasciato il suo nome nella storia della compagnia fino al suo addio avvenuto il 15 aprile 2019.

Ecco come ha commentato la nuova carica Reggie Fils-Aimé: