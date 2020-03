Team 17 annuncia il ritorno dei Worms nel 2020

In un tweet gli sviluppatori di Team 17 hanno annunciato il ritorno della serie, corredato da un simpatico filmato che ripercorre brevemente la storia di Worms.

Ed ecco anche il tweet che dice senza troppi giri di parole:

“Prendete il vostro Bazooka e saltate in sella alla vostra Pecora, i Worm stanno per tornare nel 2020 come non li avete mai visti prima. Nuovi vermi, nuovi modi di giocare.”

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.

New Worms, new ways to play.

Watch this space – @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs

— Team17 (@Team17Ltd) March 9, 2020