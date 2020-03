Trapelano intriganti rumors su Elden Ring

L’ insider di From Software conosciuto su ResetEra come “Omnipotent” fa trapelare che “come ho spiegato già in passato, Elden Ring è in sviluppo con il medesimo motore grafico dei precedenti giochi di From Software e non su Unreal Engine 4, contrariamente a quanto affermato da falsi rumor emersi su 4Chan. Certo, sono stati compiuti alcuni aggiornamenti ma non ne sono sicuro in che misura. Naturalmente, è necessario apportare sempre delle modifiche e dei miglioramenti per adattarsi ai diversi tipi di sistemi, design e strutture delle piattaforme”.

Si parla anche di una evoluzione del comparto grafico di Elden Ring per queò che riguarda l’illuminazione, poichè l’insider ha annunciato che “quando hai un sistema dinamico giorno / notte, l’illuminazione deve saper adattarsi al modo in cui la luce del Sole si riflette sugli scenari nelle diverse ore della giornata. Sia questo che gli altri interventi, però, saranno dei miglioramenti tecnici generali: non significa, ad esempio, che il gioco girerà a 60fps su console. Di certo, non uscirà nel giugno del 2020 come ventilato da altri rumor, così come sono certo del fatto che Bandai Namco tornerà a parlare del gioco solo quando si sentiranno pronti a farlo”.

Fonte: Forum di ResetEra