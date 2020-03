The Wonderful 101: Remastered raggiunge quota 2,23 milioni di dollari

The Wonderful 101: Remastered raggiunge quota 2,23 milioni di dollari

By Domenico Coscione

The Wonderful 101: Remastered ha chiuso la sua campagna Kickstarter raccogliendo in totale 2,23 milioni di dollari!

Purtroppo, non sono stati raggiunti tutti. Infatti, mancavano due goal ancora, ovvero la colonna sonora realizzata da zero con un’orchestra e la localizzazione extra in altre lingue.

Vogliamo ricordarvi che The Wonderful 101: Remastered uscirà nel mese di novembre 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.