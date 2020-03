Resident Evil: Resistance potrebbe avere le casse premio

Dopo la smentita da parte di Capcom per quanto riguarda il rumor secondo il quale le safe room non avrebbero potuto salvarci dalla minaccia del Nemesis in Resident Evil 3 Remake, arriva una nuova notizia per quanto riguarda Resident Evil: Resistance, la controparte multiplayer del nuovo remake.

Grazie ad alcuni video su YouTube è emersa la possibilità della presenza di casse premio all’interno del gioco, ma non si capisce ancora se potranno essere acquisiti tramite una sorta di valuta in-game, con denaro reale o siano semplicemente una ricompensa per il buon lavoro fatto durante le nostre partite.

Ovviamente, queste informazioni non sono confermate ufficialmente quindi vanno prese con le dovute precauzioni. Inoltre, vogliamo ricordarvi che Resident Evil 3: Remake e Resident Evil: Resistance usciranno entrambi il 3 aprile 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.