Doom Eternal: scomparsi i requisiti PC da Steam

By Domenico Coscione

Dopo la pubblicazione avvenuta qualche giorno fa dei requisiti di sistema per Doom Eternal comparsi su Steam, oggi quei dati sono stati rimossi dalla sua pagina.

Non si conosce il motivo dietro questa rimozione, ma si ipotizza che qualcosa potrebbe essere cambiato. Purtroppo, non si conoscono dati certi, quindi dovremo pazientare ancora un po’ in vista di ulteriori dettagli.

Vogliamo ricordarvi che Doom Eternal uscirà il 20 marzo 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.