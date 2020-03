Resident Evil 3: le safe room saranno al sicuro da Nemesis

A poche settimane dalla pubblicazione del remake di Resident Evil 3 su PC e console, uno spiacevole equivoco aveva iniziato a girare in rete. Secondo un’errata interpretazione da parte di un newser che aveva testato il gioco era parso che le safe room (la stanza dov’è possibile salvare il gioco nda) non sarebbero state al sicuro da Nemesis, il quale sarebbe potuto entrare e obbligare quindi il giocatore a scappare.

Capcom ha divulgato una comunicazione in cui ha tenuto a sottolineare che, come da prassi per la serie, le safe room saranno inaccessibile al colossale nemico, garantendo così qualche attimo di tranquillità ai giocatori.

Resident Evil 3 Remake sarà disponibile dal 20 marzo 2020 su PS4, Xbox One e PC