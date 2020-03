Disponibile n nuovo video gameplay di Ori and the Will of the Wisps

Disponibile n nuovo video gameplay di Ori and the Will of the Wisps

A pochi giorni dalla pubblicazione di Ori and the Will of the Wisps su PC e Xbox One, la redazione di GameSpot ha pubblicato un interessante video gameply di uno dei titoli più attesi dell’anno.

Ori and the Will of the Wisps è un titolo metroidvania realizzato da Moon Studio e nel video in questione (che potete vedere qui sotto) è possibile ammirare il sistema di esplorazione delle mappe di gioco e la sfida con alcuni Boss.