I Campionati Internazionali di Pokémon interrotti per colpa del Coronavirus

Un altro evento è stato interrotto a causa del Coronavirus. Questa volta tocca al Campionato Internazionale Europeo di Pokémon che si sarebbe dovuto tenere a Berlino dal 17 aprile al 19 aprile 2020.

Ecco cosa dice il comunicato:

La sicurezza e il benessere della nostra comunità, sia per quanto riguarda i concorrenti che gli organizzatori, è la nostra priorità. Non vorremmo mai vedere un evento posticipato o cancellato, ma per ragioni di cautela e per seguire le attuali raccomandazioni stabilite dagli enti per la sanità, abbiamo deciso di cancellare l’edizione 2020 dei Campionati Internazionali Europei di Pokémon. Vogliamo ringraziare la community di Play! Pokémon per il suo continuo interesse verso i nostro eventi competitivi e apprezziamo il supporto e la comprensione di tutti durante queste circostanze così particolari.