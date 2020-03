Nvidia GeForce Now: anche 2K Games rimuove i suoi giochi dal catalogo

Dopo Activision Blizzard e Bethesda anche 2K Games segue il loro esempio rimuovendo i suoi titoli dallo Store di Nvidia GeForce Now.

Come per i precedenti non si conoscono i motivi di questa scelta fatta dalla casa di sviluppo, si ipotizza che non ci sia un buon ritorno economico ma niente di fondato. Tutti i titolari di un account per il servizio di Nvidia quindi non potranno più giocare ai vari Borderlands, BioShock e Civilization.