Posticipato il Community Day di Pokémon Go a causa del Coronavirus

Posticipato il Community Day di Pokémon Go a causa del Coronavirus

A causa del crescente numero di casi di Coronavirus, Niantic ha annunciato di avere posticipato a data da destinarsi il Community Day di Abra in Italia, Giappone e Corea del Sud. Per quanto riguarda invece ore dei raid, ore del Pokémon in primo piano, Weekend di Raid Speciali e altri, sono sospesi fino a mercoledì 18 marzo fino alle ore 22.

Al momento la questione non sembra riguardare la prima stagione della Lega Lotte Go che dovrebbe comunque avere inizio il 13 marzo 2020.