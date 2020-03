Rocket League: Psyonix ha cancellato i Campionati del Mondo a causa del Coronavirus

By Domenico Coscione

Psyonix ha annunciato la cancellazione ufficiale del Campionato del Mondo di Rocket League, uno dei titoli più famosi e amati dai giocatori di cui potrete leggere le nostre recensioni per Xbox One, Switch e PC, come prevenzione della diffusione del contagio del Coronavirus o COVID-19.

I campionati si sarebbero dovuti svolgere al Curtis Culwell Center di Dallas in Texas tra il 24 aprile e il 26 aprile 2020, ma purtroppo Psyonix si è vista costretta a disdire l’evento rimborsando completamente i biglietti sia dell’evento che del parcheggio per coloro che l’hanno acquistato ufficialmente da loro.