Ori and the Will of the Wisps: rivelato il peso grazie al precaricamento

Moon Studios e Microsoft hanno rilasciato il precaricamento per Ori and the Will of the Wisps, il secondo capitolo della serie, per chi ha già prenotato il gioco, svelandone il peso e il numero degli obiettivi.

Questo titolo avrà 37 obiettivi in totale, che aumenteranno il nostro gamescore di 1000 G, e occuperà sul nostro hard disk uno spazio di 10 GB.

Vogliamo ricordarvi che Ori and the Will of the Wisps uscirà l’11 marzo 2020 per Xbox One, PC e potremo giocarlo anche tramite abbonamento Xbox Game Pass.