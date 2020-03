PC Engine Core Grafx Mini: produzione bloccata a causa del Coronavirus

By Domenico Coscione

Anche il PC Engine Core Grafx Mini , la retro console PC, a causa del Coronavirus vede la sua produzione bloccata a tempo indeterminato non riuscendo a rispettare la sua data d’uscita, prevista per il 19 marzo 2020.

Il comunicato ufficiale è stato rilasciato sul sito ufficiale e sugli account social, in cui è scritto che ci sono stati problemi avuti dalle fabbriche cinesi a causa della diffusione del COVID-19. Konami ha chiesto scusa per tutti coloro che l’hanno prenotata e che non appena la situazione tornerà alla normalità rilasceranno ulteriori informazioni a riguardo.

Intanto, ecco l’elenco dei titoli presenti all’interno della console: