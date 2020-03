Un nuovo trailer ci mostra l’incantevole mondo di Trials of Mana

Square Enix Ltd. oggi ha pubblicato un nuovo trailer di Trials of Mana™ , il remake in alta definizione del terzo capitolo della serie Mana che uscirà il 24 aprile e porterà l’amata storia e i personaggi del titolo nell’era moderna con delle battaglie in tempo reale, una fantastica grafica in 3D e un gameplay migliorato.





Pubblicato originariamente in Giappone nel 1995 con il nome di Seiken Densetsu 3, Trials of Mana è un’indimenticabile avventura con un gameplay emozionante ed eroi e nemici memorabili. I giocatori creeranno diverse esperienze formando una squadra di tre personaggi tra i sei proposti e partiranno per un’incredibile avventura in cui potranno potenziare le classi dei loro personaggi fino ad arrivare a forme più potenti, apprendere più di 300 abilità diverse e scoprire un mondo pieno di segreti e misteri.

Per saperne di più sui sei eroi con cui i fan potranno giocare in Trials of Mana, visita: https://sqex.link/ToM_ Characters

Trials of Mana sarà disponibile per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e STEAM® dal 24 aprile 2020. Per effettuare il pre-order, visita: https://sqex.link/c10 .

Chi prenoterà o acquisterà l’edizione fisica o digitale del gioco prima del 21 maggio 2020 per Nintendo Switch™ o PlayStation®4 riceverà il DLC Rabite Adornment, da usare per ottenere più EXP dopo le battaglie fino al livello 10. I pre-order della versione digitale del gioco su PlayStation®Store includeranno anche un set esclusivo di avatar dei sei eroi del gioco, mentre chi prenoterà o acquisterà il gioco su STEAM® prima del 21 maggio 2020 riceverà il DLC Rabite Adornment e anche un set esclusivo di sfondi.