Per la distribuzione fisica di Empire of Sin, Paradox Interactive sceglie Koch Media

Paradox Interactive e Koch Media hanno oggi annunciato che entrambe le società estendono la loro partnership esistente per pubblicare Empire of Sin di Romero Games in versione fisica. Koch Media è interamente responsabile della distribuzione fisica in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Empire of Sin è un gioco di strategia basato sui personaggi sviluppato da Romero Games e dal Lead Designer, Brenda Romero (Jagged Alliance). Empire of Sin sarà disponibile al lancio presso rivenditori selezionati per PlayStation®4, Xbox One, PC, Mac e Nintendo Switch.

In Empire of Sin, i giocatori costruiscono il proprio spietato impero del crimine nei panni di uno dei 14 boss che si sfidano a gestire il malvagio inferno del crimine organizzato in città. Con condizioni di partenza generate casualmente, i giocatori dovranno adattarsi per sopravvivere e fare tutto il necessario per superare in astuzia e sopravvivere agli avversari.



A proposito di Empire of Sin

Empire of Sin, il gioco di strategia di Romero Games e Paradox Interactive, ti mette al centro dello spietato mondo sotterraneo criminale dell’era proibizionista degli anni ’20 a Chicago. Sta a te trovare la tua strada verso la cima della piramide e fare tutto il necessario per rimanere lì. Questo gioco basato sui personaggi, fa immergere i giocatori nello sfarzo e nel glamour dei ruggenti anni ’20 mentre lavorano dietro le quinte nel ventre aspro del crimine organizzato.

Caratteristiche:

· Costruisci un impero del crimine: Crea il tuo impero del crimine da zero stabilendo racket nel tuo quartiere (che si tratti di speakeasies, birrifici, bordelli, racket di protezione o casinò) e reclutando una squadra di mafiosi fedeli per lasciare il segno nelle strade. Una volta che ti sei fatto un nome, espandi la tua influenza prendendo il controllo del territorio rivale e aggiungendo più iniziative al tuo repertorio.

· Esplora una città vivente e che respira: Scendi nelle strade della vivace Chicago degli anni 1920 e nei suoi quartieri unici, come Little Italy o West Loop, con veri e propri monumenti ed eventi storici. Interagisci con un cast completo di oltre 60 personaggi viventi e che respirano con sfondi che informano come reagiscono a ciò che fai tu o altri personaggi. Ogni personaggio reclutabile ha tratti e relazioni che influenzano in modo significativo il gameplay e viceversa. Fai di tutto per raggiungere il successo.

· Difendi ed espandi il territorio: Se il tuo gruppo deve inviare un messaggio, affronta brutali combattimenti a turni. Recluta strategicamente i tuoi scagnozzi per costruire una forte chimica all’interno del tuo clan per massimizzare i danni da combattimento e contribuire a garantire la tua presa sulla città.

· Fai sentire la tua influenza: Crea e spezza alleanze, corrompi poliziotti e commercia sul mercato nero per guadagnare un vantaggio ed espandere l’influenza della tua famiglia criminale. Ma tieni sempre i tuoi nemici vicini e assicurati di avere una talpa e occhi ovunque.

· Domina il quartiere: Sia che tu raggiunga la vetta con la violenza, gli affari intelligenti o la notorietà in tutta la città, ci sono diversi modi per diventare Re o Regina di Chicago. Con le diverse condizioni di partenza e le dinamiche del clan in costante evoluzione, non ci sono mai due playthrough uguali.