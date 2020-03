Sony non sarà presente alla Gamescom 2020

Attraverso un recente Tweet pubblicato sul profilo ufficiale della Gamescom 2020 è stato possibile apprendere che, a differenza di Microsoft e Nintendo, Sony non sarà presente alla celebre fiera tedesca che si terrà dal 25 al 29 agosto 2020. Al momento non sono note le ragioni dell’assenza di Sony, ma c’è da dire che quella pubblicata sul profilo Twitter è solamente una lista dei primi espositori che hanno confermato la loro partecipazione e, pertanto, non è da escludere che il colosso nipponico possa aggiungersi in un secondo momento.