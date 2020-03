Svelata la data d’uscita di Ghost of Tsushima

Attraverso un trailer pubblicato sulle pagine di YouTube, Sony ha svelato al pubblico la data d’uscita di Ghost of Tsushima, uno dei titoli più attesi durante questa (apparente) fase finale del ciclo di vita di PlayStation 4.

Stando a quanto rivelato da Sony, Ghost of Tsushima sarà disponibile dal 26 giugno 2020.

Sono state inoltre annunciate edizioni multiple per Ghost of Tsushima e prenotando qualsiasi edizione inclusa la Launch Edition, sarà possibile ottenere un avatar Jin, una mini-colonna sonora digitale e un tema dinamico Jin PS4. Oltre all’edizione standard c’è la Digital Deluxe Edition che include quanto segue: Copia digitale del gioco Set skin per Hero of Tsushima: include un set di cavallo, sella, maschera, spada e armatura in-game aggiuntivi per Jin Due oggetti di gioco: il fascino del favore di Hachiman e un punto tecnica Un tema dinamico Samurai per PS4 Mini libro d’arte digitale di Dark Horse Commento del regista.

Ci sono anche due edizioni fisiche, la Special e la Collector’s Edition.