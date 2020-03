In arrivo una serie tv a tema The Last of Us

Secondo l’Hollywood Reporter, Carolyn Strauss, Craig Mazin e Neil Druckmann sarebbero a lavoro su di una serie TV dedicata a The Last of Us. La serie sembra si concentrerà sugli eventi narrati nel primo capitolo, ma non sembra esclusa la presenza anche di parti ispirate a The Last of Us 2.

“Neil Druckmann è senza dubbio il miglior narratore che lavora nel settore dei videogiochi e The Last of Us è il suo magnus opus. Avere la possibilità di adattare questa straordinaria opera d’arte è stato un mio sogno per anni e sono così onorato di farlo in collaborazione con Neil “, ha dichiarato Mazin. La serie TV sarà una produzione di Sony Pictures Television in associazione con PlayStation Productions. Secondo il copresidente della Sony Pictures Television, è “il primo di molti spettacoli” ad essere sviluppato con PlayStation Productions.