I cacciatorpedinieri sovietici sbarcano in World of Warships: Legends

I cacciatorpedinieri sovietici sbarcano in World of Warships: Legends

World of Warships: Legends annuncia l’ingresso in campo di una nuova nazione! Dal 9 marzo i giocatori potranno tuffarsi in una nuova ondata di contenuti navali russi. Questo aggiornamento introduce nel gioco gli incrociatori russi, una nuova campagna dedicata a loro e un’anteprima dei cacciatorpedinieri russi in arrivo. I Sovietici arrivano in forze a rivendicare ciò che gli spetta nei mari di World of Warships: Legends.

https://youtu.be/fnGO7FVi26Q I sette nuovi incrociatori russi e sovietici sono dotati di potenti cannoni a tiro orizzontale per colpire le navi nemiche da distanza di sicurezza. Tenere questa distanza è importante anche per i capitani più coraggiosi, poiché queste navi possono risultare piuttosto vulnerabili negli scontri a medio raggio. Comunque, salendo di livello questi incrociatori offrono ai più intrepidi gli strumenti per restare al sicuro: rapidi siluri a corto raggio e radar per i livelli più alti. In questo modo i giocatori potranno sventare i piani dei cacciatorpedinieri clandestini che cercano di contrastarli. I giocatori scopriranno che questi incrociatori sovietici possono assorbire moltissimi danni, purché evitino di prendere troppe batoste. La nuova campagna “Guerra e pace” si abbina perfettamente agli incrociatori della Flotta Rossa. Al termine dei 95 livelli della campagna i giocatori troveranno il Mikhail Kutuzov, un eccellente incrociatore russo che prestò servizio durante la Guerra fredda. In World of Warships: Legends, questo protagonista della Guerra fredda è accompagnato dalle straordinarie prestazioni dei cannoni degli incrociatori russi, dotati di generatori di fumo e consumabili sonar. Ciò significa che il Mikhail Kutuzov può bombardare i nemici furtivamente e con facilità, creando un nascondiglio temporaneo. Durante la campagna “Guerra e Pace”, i giocatori guadagneranno una marea di consumabili, equipaggiamenti e tanto altro. E c’è anche qualche possibilità di ottenere l’accesso anticipato ai cacciatorpedinieri russi! I cacciatorpedinieri russi in accesso anticipato vanno dal livello III al livello VI e sono autentiche cannoniere. Questi cacciatorpedinieri, come il magnifico Gnevny di livello V, si distinguono nei duelli a colpi di artiglieria, in cui possono usare la loro potenza di fuoco per colpire incrociatori solitari, eliminare corazzate e polverizzare i cacciatorpedinieri nemici! I loro rapidi siluri a corto raggio sono perfetti per infliggere danni devastanti a nemici ignari sorprendendoli in un’imboscata. Ai giocatori è offerta la possibilità di usarli tramite i nuovi container sovietici, alcuni dei quali sono disponibili anche nella campagna “Guerra e pace”!