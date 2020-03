Prinny 1•2: Exploded and Reloaded per Nintendo Switch arriverà nell’Autunno 2020

NIS America annuncia che Prinny 1•2: Exploded and Reloaded per Nintendo Switch arriverà nell’Autunno del 2020.

Questo titolo combina Prinny 1: Can I Really Be the Hero? e Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! insieme ai DLC in un’unica avventura esplosiva con protagonista il peggior eroe del Netherworld.

A proposito del gioco:

PRINNY 1: CAN I REALLY BE THE HERO?