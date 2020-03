Call of Duty: Mobile, la modalità Zombie verrà rimossa a breve

Emerge dal nuovo Community Update su Reddit dedicato a Call of Duty: Mobile che la Modalità Zombie avrà vita breve, ovvero fino alla fine di marzo 2020.

Nel messaggio si legge la motivazione di questa decisione. Eccone un estratto:

Abbiamo sempre ricordato che fosse una modalità a tempo limitato, anche se non avevamo ancora comunicato esplicitamente la conclusione del supporto. La modalità non riusciva a raggiungere il livello di qualità che desideravamo. La seconda mappa, Nacht Der Untoten, non verrà rilasciata per la versione globale.