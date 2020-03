Google: un nuovo team a lavoro su Stadia

Attraverso le pagine di Twitter, Google ha annunciato l’apertura di un nuovo studio in Playa Vista che si dedicherà interamente a Google Stadia e alla creazione di nuove IP ed esperienze di intrattenimento. A capo dello studio ci sarà Shannon Studstill, già nota al mondo del gaming avendo collaborato con Santa Monica Studio, team di sviluppo di numerosi titoli tra cui God of War.

✨New studio unlocked✨We've opened a brand new games studio in Playa Vista. The team will be focused on delivering exclusive games with our own special twists for new IPs and experiences.

