Gears 5 “enhanced” su Xbox One Series X?

Attraverso un recente Tweet pubblicato sul proprio profilo, Phil Spencer, EVP al gaming di Microsoft, ha velatamente preannunciato che Gears 5 proporrà su Xbox One Series X alcuni miglioramenti estetici. Negli studi di The Coalition, inoltre, pare che Phil Spencer abbia testato una versione quasi definitiva di Gears Tactics, titolo che sarà disponibile nel corso del mese di aprile su PC.

Checking out some @GearsofWar "enhancements" with @MikeJRayner and team. Looks better than Gears has ever looked. pic.twitter.com/UimDDHO4Ie

— Phil Spencer (@XboxP3) March 4, 2020