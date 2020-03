Edizioni Star Comics annuncia l’arrivo di HEAVENLY DELUSION

Edizioni Star Comics ha oggi svelato l’arrivo nel corso del mese di HEAVENLY DELUSION, una nuova serie, firmata dal maestro Masakazu Ishiguro e premiata come miglior fumetto per ragazzi del 2019 dalla prestigiosa rivista «Kono manga ga sugoi!». HEAVENLY DELUSION vi condurrà in un viaggio memorabile alla ricerca del “Paradiso”… attraverso l’inferno! Tra personaggi misteriosi, oscuri segreti, paesaggi desolati e mostri erranti prende vita la storia di Tokio, Maru e Kiruko, protagonisti di un’avventura avvincente, drammatica e sorprendente, che strizza l’occhio alle opere del maestro Otomo.

HEAVENLY DELUSION n. 1 vi aspetta

in fumetteria, libreria e store online dall’11 marzo!

ZERO 239

HEAVENLY DELUSION n. 1

Masakazu Ishiguro

14,5×21, B, b/n e col, pp. 224, con sovraccoperta, € 6,90

Data di uscita: 11/03/2020 in fumetteria, libreria, e store online

Isbn 9788822617521