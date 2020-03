Il twin-stick shooter HyperParasite verrà rilasciato il 3 aprile

UE – 24 marzo – 18 aprile sconto del 33% per tutti i preordini e gli acquisti UE – 24 marzo – 18 aprile sconto del 50% per tutti i clienti di QubicGames NA – 24 marzo – 12 aprile sconto del 33% per tutti i preordini e gli acquisti NA – 24 marzo – 18 aprile sconto del 50% per tutti i clienti di QubicGames

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.