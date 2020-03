Atari annuncia la prossima uscita per dispositivi mobili di Missile Command: Recharged

Missile Command: Recharged è un titolo pick-up-and-play perfetto per sessioni di gioco brevi ma ad alta intensità. Pensiamo che piacerà a coloro che ricordano con affetto di aver giocato l’originale e un’intera nuova generazione di giocatori mobili in cerca di bontà ispirata ai giochi arcade in movimento.

Giusto in tempo per il 40 ° anniversario dell’amato missile Command originale, i fan possono aspettarsi il gameplay familiare e avvincente che distrugge i missili ma con meccaniche moderne ottimizzate per dispositivi touch-screen mobili e tablet.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.